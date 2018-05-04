Гражданка Зимбабве нелегально перевозила детей из России в Ирландию

В Финляндии пограничники задержали гражданку Зимбабве по подозрению в попытке нелегально перевезти двух несовершеннолетних детей из России в Ирландию.

«Патруль Погранохраны встретил гражданку Зимбабве вместе с двумя детьми в аэропорту Хельсинки-Вантаа в воскресенье 29 апреля. Женщина и дети прибыли в Финляндию на самолете из России и должны были вылететь в Ирландию», – следует из сообщения Пограничной охраны Финляндии.

Девочкам, прибывшим вместе с женщиной, 7 и 14 лет. В данный момент пограничники проводят дополнительную проверку в их отношении из-за противоречивой информации, которую женщина сообщила о поездке и о том, каким образом с ней связаны дети, передает ТАСС.

Кроме того, у женщины были найдены спрятанные бумаги, «на основании которых есть причины подозревать, что она и девочки путешествовали под ложными документами, удостоверяющими личность».

Финские пограничники предположили также, что женщина не знала детей до отправления в поездку.

Гражданка Зимбабве задержана. Гражданство детей не уточняется.