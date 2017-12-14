Далай-лама раскрыл важную роль России в мире

Россия играет важную роль в современном мире, заявил Далай-лама XIV на конференции с группой ведущих российских ученых – нейробиологов, физиологов, генетиков и философов – в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала.

«Россия в силу своего географического положения служит мостом между Востоком и Западом. Это очень важное государство», – передает РИА «Новости» слова духовного лидера буддистов.

По его словам, в исторической перспективе между Россией и Тибетом существуют давние, глубокие и перспективные связи. И речь не только о тибетском буддизме, несколько столетий назад распространившемся в России.

«Если мы коснемся политики, то у моего предшественника Далай-ламы XIII были хорошие контакты с российским царем. И даже во времена Ленина делегации из России прибывали в Лхасу», – отметил Далай-лама XIV.

Он признался, что рад встретиться с российскими учеными. «Опираясь на данные научных открытий, мы должны объяснить людям важность гигиены эмоций, помочь осознать единство человечества, преподать нравственные ценности на основе добросердечия», – сказал он.

Далай-лама также осудил чрезмерный эгоцентризм и призвал все мировое сообщество прилагать усилия к скорейшему урегулированию ситуации в Сирии и Йемене и установлению мира во всех горячих точках планеты.

Ранее Далай-лама XIV говорил, что Россия имеет потенциал для того, чтобы стать ведущей страной планеты и изменить этот мир.