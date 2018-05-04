Ребенок погиб под обрушившейся стеной дома под Тулой

Следствие выясняет обстоятельства гибели 12-летнего школьника в Тульской области, на которого обрушилась стена заброшенного дома, сообщили в СК.

«По предварительным данным, вечером 3 мая в селе Ержино Чернского района два несовершеннолетних брата разбирали остатки кирпичных стен заброшенного частного дома, при этом одна из стен обрушилась на 12-летнего мальчика», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По информации СК, ребенок умер по пути в больницу. По факту инцидента проводится доследственная проверка.



Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления регионального СК Зинаида Каминская, по предварительной информации, братья 12 и 16 лет разбирали на кирпичи заброшенный дом. Младшего мальчика родители после обрушения стены повезли в больницу на своей машине, но по дороге встретили скорую, которая констатировала смерть ребенка.

Напомним, в январе следователи начали проверку после сообщений об обрушении потолка в доме, построенном для сирот, в Сунтарском районе Якутии.