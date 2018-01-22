СК занялся проверкой обрушения потолка в построенном для сирот доме

Следователи начали проверку после сообщений об обрушении потолка в доме, построенном для сирот, в Сунтарском районе Якутии, говорится на сайте республиканского управления Следственного комитета (СК).

Накануне местные СМИ сообщили, что в результате повреждения несущей балки в одном из домов села Сунтар обрушился потолок. В доме проживали четыре семьи выпускников детского дома с малолетними детьми, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что дом был построен в 2013 году. СМИ приводят сведения о низком качестве постройки и монтажа системы отопления.

Проверка проводится на наличие признаков составов преступлений, предусмотренных статьями УК России «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».

Напомним, в декабре в Ивановской области обрушилась стена жилого дома.