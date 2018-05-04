В NASA показали «голубое» Cолнце

Американское космическое агентство NASA опубликовало видео, на котором запечатлена активность магнитного поля Солнца; звезда в ролике окрашена в голубой цвет.

Ролик был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в конце апреля, сообщает NASA в Twitter.

Once in a blue...Sun? This footage of the Sun was taken by our Solar Dynamics Observatory satellite in extreme ultraviolet light — a type of light that human eyes can't see — and colorized in blue. https://t.co/wQVc2KjoZ6 pic.twitter.com/t7YcBofIxF — NASA Sun & Space (@NASASun) 3 мая 2018 г.

Видео сняли с использованием света глубокого ультрафиолетового диапазона и окрасили в голубой цвет, благодаря чему стала видна одиночная область солнечной активности. На записи запечатлены дуги силовых линий солнечного магнитного поля.

В SDO отметили, что на момент съемки в данной области не было зафиксировано значительных солнечных бурь.

Напомним, в конце апреля в центре солнечного диска появилось огромное пятно.