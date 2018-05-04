Германия затеяла масштабную реформу вооруженных сил

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен намерена провести реформу Бундесвера, свидетельствует проект документа по развитию вооруженных сил страны.

Параметры планируемых изменений продолжают прорабатываться, однако уже сейчас известно, что в ходе преобразований ВС Германии будут адаптированы для отражения новых угроз, в том числе в области кибербезопасности, передает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Также планируется улучшить материальное снабжение войск.

Напомним, в конце апреля немецкие СМИ сообщали о серьезном конфликте в кабмине Германии из-за расходов на оборону. Ранее стало известно, что Германия запланировала увеличить закупку вооружений на миллиарды евро.

Помимо этого, из проекта семилетнего перспективного бюджета Евросоюза выяснилось, что расходы Евросоюза на обеспечение обороны и безопасности в 2021–2027 годах вырастут на 40%.