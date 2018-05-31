США продлили инвесторам срок для продажи активов En+, «Русала» и ГАЗа

США до 5 августа продлили срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов российских компаний En+, «Группа ГАЗ» и «Русал».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по контролю над иностранными активами минфина США.

В начале мая минфин США скорректировал срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов En+, «Русала» и ГАЗ, продлив его с установленного ранее 7 мая до 6 июня.

Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против «Русала» (входит в En+ Group). Вашингтон заявил, что снимет санкции при условии, если российский олигарх Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Накануне источники сообщали, что минфин США якобы «дал понять», что Дерипаска может оставить себе долю в компании En+ в 40%.