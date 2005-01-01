США разрешили Дерипаске оставить 40% En+

Минфин США «дал понять», что российский миллиардер Олег Дерипаска может оставить себе долю в компании En+ в 40%, сообщили источники.

При этом условии минфин готов заключить соглашение, которое «предохранит компанию от санкций», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Минфин США, по словам источника, считает, что доля Дерипаски должна быть существенно ниже 50% (сейчас – 66%). Точные данные не называются, минфин США отказался от комментариев.