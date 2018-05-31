Экс-депутату Госдумы Егиазаряну заочно дали срок за мошенничество

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. рублей находящегося в международном розыске экс-депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«Признать Ашота Егиазаряна виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК России, назначить ему заочное наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 700 тысяч рублей», – цитирует решение судьи Елены Аверченко РИА «Новости».

Брат Ашота Егиазаряна – Артем – получил пять лет колонии и штраф в 600 тыс. рублей. Остальные фигуранты – Виталий Гогохия и Максим Клочин – получили по четыре года колонии и 400 тыс. рублей штрафа на каждого.

Напомним, в 2012 году Ашоту Егиазаряну предъявлено очередное заочное обвинение. Тогда его заподозрили в мошенничестве с акциями ОАО «Инвест-Центр», позднее Егиазаряна и некоторых на тот момент неустановленных лиц, заподозрили в отмывании денег.

В ноябре 2010 года по просьбе генпрокурора Госдума лишила Егиазаряна неприкосновенности. Тогда же в рамках уголовного дела против депутата был наложен арест на здание многофункционального торгового комплекса «Европарк» на Рублевском шоссе. Собственнику недвижимости ЗАО «Центурион Альянс» было запрещено распоряжаться зданием. Также были арестованы три земельных участка на Рублевском шоссе, принадлежащие Егиазаряну. Кроме того, Басманный суд Москвы наложил арест на имущество депутата, а в январе 2011 года суд выдал санкцию на заочный арест Егиазаряна.