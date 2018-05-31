Лондонских прохожих заобнимал «русский медведь»

В Лондоне замечен неизвестный в костюме медведя с плакатом «Медведь из России: обнимите меня», видео с объятиями появилось в Сети.

На кадрах опубликованного в YouTube ролика видно, как прохожие обнимаются с «животным» и делают селфи. В конце видеоролика появляется надпись: «Друзья, спасибо за дружеские объятия русского медведя! Очень ждем вас на ЧМ-2018 по футболу в России!»

Ранее власти Британии заверили своих граждан в том, что поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболу безопасны, однако посоветовали проявлять осмотрительность и выучить самые необходимые слова на русском.

До этого глава МИД Великобритании угрожал бойкотом ЧМ-2018 в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позже власти Великобритании уточнили, что дипломатический бойкот не отразится на участии английской команды в чемпионате, так как это накажет не Россию, а британских болельщиков.