Сына экс-посла России на Украине избили в лицее на Рублевке

Приемного сына экс-посла России на Украине Михаила Зурабова избили в лицее на Рублевке, сообщают в соцсетях.

Подросток получил серьезную травму, сообщает Telegram-канал Mash. В ходе драки в голову Зурабова-младшего якобы попали куском асфальта.

Сообщается, что поблизости находился водитель семейства Зурабовых, который ждал мальчика после занятий у ворот лицея. Подростка, с которым дрался сын экс-посла, ранее уже выгоняли из других рублевских школ. С ним и его родителями работает полиция.

Михаил Зурабов работал советником президента России (c 1998 по 1999 год и с 2007 по 2009 годы), министром здравоохранения и социального развития (с 9 марта 2004 года по 12 сентября 2007 года), чрезвычайным и полномочным послом России на Украине (с 5 августа 2009 года по 28 июля 2016 года).