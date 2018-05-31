Порошенко отказался от «двух крайностей» в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не приемлет идею военного наступления ВСУ в Донбассе, как и капитуляцию Киева для разрешения конфликта с самопровозглашенными республиками.

«Я отбрасываю две крайности на пути к миру, любые другие предложения являются приемлемыми. Крайность относительно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, который будет требовать жизни миллионов украинских героев. И вторая идея – это капитуляция», – сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

Президент Украины пообещал делать все для того, чтобы в Донбасс пришел мир. Однако мир, по его утверждению, не означает «сдать украинскую землю», при этом означает, что Киев должен вернуть Донбасс и Крым.



«И первый шаг к миру – это решение СБ ООН о введении миротворческого контингента на востоке нашего государства», – добавил Порошенко.

Во вторник Порошенко заявил, что рассчитывает на принятие решения о введении в Донбасс миротворцев ООН в ближайшее время.

Напомним, Украина активно добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Киев желает, чтобы миссия ООН разместилась на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Россия считает, что это приведет к новой резне в регионе. Встречная инициатива России по использованию сил ООН в регионе направлена на обеспечение выполнения минских соглашений.