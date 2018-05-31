В перестрелке между бригадами ВСУ ранены двое силовиков

Двое украинских силовиков получили ранения в результате перестрелки между 14-й и 54-й бригадами ВС Украины рядом с линией соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

«В результате так называемого дружественного обстрела между 14-й и 54-й бригадами ВСУ получили ранения средней степени тяжести два военнослужащих ВСУ», – передает РИА «Новости» слова Марочко.

Он уточнил, что оба раненых служат в 54-й отдельной механизированной бригаде. Сама перестрелка произошла в районе населенного пункта Луганское.

Он отметил также, у линии соприкосновения работают представители украинских телеканалов «1+1» и ICTV.



«В связи с чем мы не исключаем возможности постановочных обстрелов с гибелью мирных жителей как территории республики, так и территории подконтрольной ВСУ», – заявил Марочко.

Напомним, 1 апреля президент Украины Петр Порошенко обратился к находящимся на линии соприкосновения бойцам, призвав их «не жалеть патронов».