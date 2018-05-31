Подозреваемого в организации «убийства» Бабченко обвинили в терроризме

Гражданину Украины, задержанному по подозрению в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, предъявлено обвинение по статье о терроризме.

«Задержанному было предъявлено обвинение по ст. 258 («Теракт»). При этом подозреваемый еще не ознакомлен с ходатайством об избрании ему меры пресечения», – сообщило агентство «Украинские новости».

Ранее стало известно, что у украинских правоохранителей нет прямых доказательств того, что люди из России, с которыми общался предполагаемый организатор «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, представляют российские спецслужбы.

При этом защита обвиняемого заявила, что считает происходящее с ним «неэстетичной провокацией» и указывает на давление со стороны следствия.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».