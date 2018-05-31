Названы лидеры рейтинга доверия политикам в России

Первые строчки рейтинга доверия среди россиян по-прежнему занимают президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ на 27 мая, в рейтинге доверия Путин лидирует с 46,9% голосов, на втором месте – Шойгу (22%), третью позицию занял Лавров (16,2%).

Антирейтинг возглавил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, но, согласно статистике, за последний месяц россияне стали доверять ему больше. Рейтинг недоверия к нему в мае снизился с 34,4% до 32,9%.

Опрос проведен с 20 по 27 мая. Каждый день опрашивается 1 тыс. респондентов не менее чем в 80 регионах. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает следующих величин: для данных, собранных в течение одного дня (1000 респондентов) – 3,2%.

В начале мая сообщалось, что деятельность президента Владимира Путина одобряют 81,2% россиян, работу премьер-министр Дмитрия Медведева положительно оценили 44,7%.