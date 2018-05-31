ФСБ и МВД пресекли каналы поставок оружия в ряде регионов России

ФСБ и МВД удалось пресечь каналы поставок оружия в 14 регионах России; изъяты 83 единицы огнестрельного оружия, 19 гранат и три мины.

Розыскные и следственные действия проведены в отношении 32 граждан, подозреваемых в причастности к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту оружия в регионах России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Операция была проведена 29 мая в 14 регионах России.

Были изъяты 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, три минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, около 4 тыс. патронов различного калибра, свыше пяти килограммов взрывчатых веществ (порох), 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие (пули, гильзы, капсюли) и оборудование для изготовления боеприпасов.

Прекращена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей.

Задержан гражданин России, находившийся в федеральном розыске.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, связанные с установлением обстоятельств и лиц, причастных к незаконным поставкам и изготовлению оружия.