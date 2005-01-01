Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о неэстетичной провокации

Адвокатская группа, которая защищает гражданина Украины, подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, прокомментировала действия украинских властей.

Евгений Солодко в Facebook заявил, что его фирма «Солодко и партнеры» работает с человеком, которого украинские власти считают «организатором убийства» Бабченко.

«Первое впечатление – провокация, организованная весьма неэстетично», – рассказал адвокат.

Солодко отметил, что попытка властей «закошмарить» подзащитного провалилась.