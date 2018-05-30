РЖД анонсировали появление замены купейным и плацкартным вагонам

В ближайшие годы в России начнут замену существующего парка плацкартных и купейных вагонов подвижным составом нового типа, сообщил директор по пассажирским перевозкам ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Дмитрий Пегов в Совете Федерации.

«Говоря о долгосрочной программе закупки пассажирских вагонов дальнего следования, прежде всего мы подразумеваем закупку инновационного подвижного состава. Это вагоны проекта «2019» и вагоны проекта «2020». Эти вагоны будут пополнять парк «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД, – прим. ВЗГЛЯД) уже в близлежащей перспективе на три года», – цитируют Пегова «Ведомости».

Также представитель РЖД отметил, что новые вагоны кроме технологических новшеств будут выгоднее для перевозчика. В них появятся «отсеки для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, развитие зон отдыха для детей и многое другое».

Отмечается, что вагон «2019» массово аменит существующие одноэтажные купейные вагоны.

«На смену плацкартным вагонам придут новые вагоны открытого типа, оснащённые кондиционерами, биотуалетами, имеющие улучшенные потребительские и технико-экономические характеристики», – сообщил Пегов.

Также он подчеркнул, что такой тип вагонов позволит «сохранить стабильность социально значимых перевозок в условиях массового выбытия подвижного состава до 2025 года».

На маршруты с наибольшим пассажиропотоком РЖД поставит двухэтажные вагоны проекта «2020». Их использование, по словам Дмитрия Пегова, «позволит нарастить предложенные емкости и снизить расходы ФПК, при этом улучшить предложение для клиента, отказавшись от менее привлекательных плацкартных вагонов и снизить в среднем цену билета относительно купе».

Напомним, в мае 2016 года сообщалось, что РЖД не будут отказываться от плацкартных вагонов, но заменят их новыми.