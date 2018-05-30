СЖУ связал убийство Бабченко с безнаказанностью за нападения на журналистов

Национальный союз журналистов Украины (СЖУ) встревожен убийством журналиста Аркадия Бабченко в Киеве на фоне системной безнаказанности за нападения на сотрудников СМИ, заявил председатель организации Сергей Томиленко.

«На сегодня мы крайне встревожены этой ситуацией. Убийство произошло на фоне системной безнаказанности за нападения на журналистов», – сказал Томиленко в эфире телеканала «112 Украина».

При этом он напомнил, что «американский комитет по правам журналистов сделал вывод об отсутствии доверия к правоохранительным органам (Украины), так как есть ситуации, когда дела разваливаются, и виновники не наказываются», а на Украине зачастую отсутствует политическая воля для защиты прав журналистов, передает ТАСС.

Бабченко, отметил Томиленко, «был профессиональным и принципиальным журналистом, яркой личностью, который сделал свой выбор, выехав из России, в пользу Украины, поэтому это дело чести – расследование его убийства».

Вечером во вторник в Киеве журналиста Аркадия Бабченко застрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства.

Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».