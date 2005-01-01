США отреагировали на решение Сирии признать Абхазию и Южную Осетию

Вашингтон считает решение Дамаска о признании независимости Абхазии и Южной Осетии неразумным, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы считаем это, по меньшей мере, неразумным решением, которое никак не меняет действительность или нашу позицию по этому вопросу», – сказала Науэрт, передает РИА «Новости».

Она отметила, что Вашингтон все еще считает Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией частями Грузии» и выступают за «территориальную целостность Грузии».

Во вторник министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии сообщили, что Сирия признала независимость двух республик. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.

Сирия стала пятой страной, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии. Первой республики признала Россия 26 августа 2008 года, а за ней Никарагуа, Венесуэла, Науру. Вануату и Тувалу тоже делали это, но потом отозвали признание.