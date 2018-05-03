Литовский консул оправдывается на обвинения в пьяной езде

После выхода в свет репортажа на калининградском телеканале о консуле Литвы в Советске Калининградской области Бронюсе Макаускасе, которого обвинили в езде в нетрезвом виде, хамстве и попытках переписать историю, дипломат заявил, что стал жертвой провокации российских спецслужб.

Речь идет о репортаже «Вести-Калининград» от 1 мая, который носил название «Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул в Калининградской области». В нем сообщалось, что консул Макаускас 16 февраля этого года в Советске нетрезвым сел за руль, что подтвердили записи видеокамер, сообщает Delfi.

В репортаже сообщалось, что сотрудники ДПС остановили консула, уличив его в вождении в нетрезвом виде, однако были вынуждены отпустить его, так как он имеет дипломатический иммунитет.

Сам дипломат признался порталу, что 16 февраля был остановлен полицией, но якобы в трезвом виде.

«Не было такой ситуации, чтобы я был пьяный за рулем или говорил как пьяный. 16 февраля я организовал мероприятие, все проходило в гостинице в Советске. Как я себя вел, могут рассказать очевидцы – был тост, как это полагается. Как может человек опьянеть после тоста?», – сказал он.

Макаускас называет сведения телеканала «грубой провокацией» спецслужб. Причем он утверждает, что попытки спровоцировать его продолжались шесть лет, чтобы «внести разлад между мной и общиной».

Также он утверждает, что кадры, показанные в репортаже, могли быть смонтированы.

Кроме того, Макаускасу не понравилось, что после репортажа о нетрезвом вождении автор перешла к рассказу о другой деятельности консула, в частности, о финансировании им выставки «Тильже во время Второй мировой войны», который ранее назывался Тильже. На выставке советские солдаты были представлены бездушными завоевателями.

«Однако Тильже, который до 1945 года принадлежал Германии, разрушили и завоевали именно советские войска. Поэтому непонятно, почему упомянутые факты должны были шокировать жителей Калининграда, ведь во время войны разрушили 50% города, разрушили 80% старых построек, а в Тильже осталось всего 1 тыс. 659 немцев, остальные бежали или были сосланы в Сибирь», – утверждает портал, называя похожей ситуацию в Калнинграде, который ранее был Кенигсбергом.

Местный ветеран Владимир Проскурин в репортаже назвал эту выставку «наследием геббельсовской пропаганды» и принижением роли Советской армии.

Макаускаса в репортаже также обвиняют в дипломатическом хамстве, так как он несколько раз называл Калининград литовским именем – Каралячус. Его заподозрили в том, что дипломат относится к организации «Совет по делам Малой Литвы», которая выступает за то, чтобы территория от Советска до Гусева относилась к Литве.

Председатель «Совета по делам Малой Литвы» Витаутас-Повилас Шилас заявил порталу после выхода репортажа в свет, что у организации нет сепаратистских идей.

«Мы лишь говорим, что этот край в свое время не был отнесен к ЛР, и это несправедливо. Реальность такова, что в соответствии с международной практикой территориальный вопрос надо решать, спрашивая мнение жителей, а получить этого мы не можем», – заявил он.

Также в репортаже «Вести-Калининград» говорится, что российский МИД послал ноту Литве с просьбой отозвать Макаускаса. Портал предполагает, что на самом деле это может быть ответом на высылку российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.