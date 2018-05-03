Минэнерго сообщило о возможном переносе ввода первых блоков крымских ТЭС

В Минэнерго России заявили, что ввод в эксплуатацию первых энергоблоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС в Крыму могут перенести на октябрь 2018 года.

Ввод вторых блоков крымских ТЭС, возможно, перенесут на ноябрь, передает РИА «Новости».

В марте глава Минэнерго Александр Новак сообщал президенту России Владимиру Путину, что первые энергоблоки Симферопольской и Севастопольской ТЭС в Крыму будут запущены в конце мая.

Ранее правительство России поручило ввести в эксплуатацию Симферопольскую и Севастополькую ТЭС в Крыму в середине 2018 года. В распоряжении кабмина указывается, что в качестве основного оборудования на электростанциях необходимо использовать парогазовые установки мощностью 235 МВт. Единственные установки, которые подходят под это описание, – поставленные «Технопромэкспортом» в Крым турбины Siemens, которые стали предметом судебного разбирательства между компаниями.