Песков прокомментировал снижение финансирования армии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пик финансирования перевооружения российской армии пройден.

«Напомню, что говорил президент: в России, в российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению. В основном этот процесс завершен, и поэтому пик расходов на технологическое перевооружение пройден, он остался слева, и поэтому расходы имеют тенденцию к незначительному постепенному сокращению. Связано это лишь с тем, что пройден пик технологического перевооружения вооруженных сил России», – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, ситуация означает замедления или прекращения работы военно-промышленного комплекса. «Это комплекс, который работает в полную силу, ведутся высокотехнологические разработки», – отметил пресс-секретарь.

Он также добавил, что информация о 20% снижения расходов на армию неточна.



«Цифры не совсем соответствуют действительности, но тенденция указана правильно», – сказал Песков.



Конкретные цифры сокращения расходов на вооружение Песков не озвучил, переадресовав вопрос в Минобороны.

Накануне стало известно, что Россия в 2017 году впервые за 19 лет снизила военные расходы, их уровень упал на 20% и составил 66,3 млрд долларов, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).