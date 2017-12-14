Брат Меган Маркл решил отговорить принца Гарри от женитьбы

Сводный брат невесты принца Гарри Томас Маркл написал письмо, в котором призвал отказаться королевскую особу от венчания, назвав бракосочетание «самой большой ошибкой в истории королевских свадеб».

Брат Меган Маркл Томас написал открытое письмо, рассказывающее принцу Гарри «всю правду» о его невесте Меган Маркл. По словам Томаса, свадьба станет «самой большой ошибкой в истории королевской свадьбы. Он клеймит свою сестру «измученной, мелкой и тщеславной женщиной», пишет издание The Daily Mail.

Письмо было опубликовано в журнале In Touch. Томас Маркл-младший предупредил 33-летнего принца Гарри, что Меган «пошутит над ним и наследием королевской семьи». 51-летний Маркл из Орегона добавил, что его сестра «измученная, мелкая, тщеславная женщина».

По его словам, он не видел сестру с 2011 года, когда они были на похоронах бабушки.

Томас Маркл написал принцу, что «по мере того, как все больше времени уходит на вашу королевскую свадьбу, становится ясно, что это самая большая ошибка в истории королевской свадьбы. Меган Маркл явно не подходит тебе. Я в замешательстве, почему ты не видишь ее настоящую, которую сейчас видит весь мир. Попытка Меган сыграть роль принцессы провалится», – написал ее сводный брат.

Он утверждает, что их отца не пригласили на свадьбу.

Напомним, свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл может обойтись в 45 млн долларов. Основная часть суммы будет потрачена на обеспечение безопасности.

На торжество приглашено более 2,6 тыс. человек. Однако молодожены не стали приглашать «хорошего друга», экс-президента США Барака Обаму во избежание «дипломатического скандала».