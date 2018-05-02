Бузова займется развитием российских социальных сетей

Певица Ольга Бузова в рамках проекта BUZAR намерена развивать российские соцсети. Она обсудит это с представителями молодежного парламента Госдумы и журналистами.

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила на своей странице в Instagram о готовности развивать российские соцсети в рамках проекта BUZAR.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 2 Май 2018 в 12:05 PDT

«Парламентская газета» и молодежный парламент Госдумы проводят круглый стол в прямом эфире «Что придет на смену Фейсбуку и Telegram?». В ходе встречи участники обсудят, как отразится закрытие Telegram и возможный запрет Facebook на предпринимательском сообществе и россиянах, поможет ли блокировка социальных сетей и мессенджеров в борьбе с терроризмом, существуют ли российские аналоги Facebook?», – сообщила Бузова.

По ее словам, в ходе встречи проект BUZAR заявит о своих планах по развитию российских социальных сетей.

Ранее в Сети поженили Бузову и Киркорова.

Напомним, Бузова шокировала своих поклонников роскошным подарком, который преподнесла своему пиар-менеджеру Антону Богославскому.