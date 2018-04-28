Бузова подарила мужчине квартиру в центре Москвы

Певица и звезда Instagram Ольга Бузова шокировала своих поклонников роскошным подарком, который преподнесла своему пиар-менеджеру Антону Богославскому.

«Вот такой нереальный подарок сделала мне моя Королева», – написал Богославский в Instagram, опубликовав фотографию связки ключей и пояснив: «Да-да, это ключи от квартиры (...) на моем любимом Цветном бульваре».

«Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни. Я тебя безгранично люблю», – добавил Богославский.

Публикация от Антон Богославский (@anton_bo) 28 Апр 2018 в 3:03 PDT

Сама Бузова опубликовала на своей странице в соцсети видеопоздравление, адресованное пиар-менеджеру. «Мы этот мир перевернем, – пообещала певица. – Поздравляем тебя с Днем рождения. Любим тебя! Мой подарок ты уже получил, все остальное лично. Ты больше, чем друг! Спасибо тебе за то, что ты есть».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 28 Апр 2018 в 2:09 PDT

Подписчики призывают Богославского срочно жениться на Бузовой. Между тем, о романтических отношениях между певицей и ее пиар-менеджером ничего не известно.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 28 Апр 2018 в 4:55 PDT

Ранее сочинские поклонники подарили Ольге Бузовой целую коробку детских вещей, однако она заявила, что не беременна.