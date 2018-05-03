По делу о пожаре в «Зимней вишне» назначены новые экспертизы

Главное управление по расследованию особо важных дел СК по результатам недавней встречи с потерпевшими назначило ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов, в том числе специальную пожарно-техническую, фоноскопическую и экспертизу по изъятым видеозаписям.

Как говорится в сообщении на сайте СК, к проведению экспертиз привлечены ведущие экспертные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.

В ведомстве отметили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично контролирует работу следственной группы и в ближайшее время вновь планирует провести в Кемерово встречу с родственниками погибших, а также заслушать отчет о работе следственной группы.

На данный момент обвинение по различным статьям Уголовного кодекса предъявлено восьми фигурантам. Работа по установлению других чиновников, причастных к пожару в «Зимней вишне», продолжается.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.

Напомним, ранее в суде одна из потерпевших по делу о трагедии в Кемерово рассказала, что работники ТРК «Зимняя вишня» выносили из огня ценные вещи.