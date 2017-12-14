Свидетель: Сотрудники «Зимней вишни» спасали бытовую технику

Работники ТРК «Зимняя вишня» выносили из огня ценные вещи, рассказала в суде одна из потерпевших по делу о трагедии в Кемерово.

«Я оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор», – рассказала во время судебного заседания одна из потерпевших, Ксения Зимина, передает «Интерфакс».

В четверг Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника караула пожарно-спасательной части №2 г. Кемерово Сергея Генина. Он пытался обжаловать принятое ранее решение суда о своем аресте.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.