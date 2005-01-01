Нафтогаз распорядился частью выигранных у Газпрома денег

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» проголосовал за выплату правлению компании бонусов в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над Газпромом, сообщил источник в украинской компании.

Он отметил, что бонусы будут выплачены за выигрыш второй части судебного противостояния по «транзитному» контракту. Бонус составляет 1% от суммы выигрыша – то есть, 45,6 млн долларов от 4,56 млрд долларов, передает «Украинская правда».

По данным источника, из этой суммы сейчас выплачено около 20 млн долларов – еще до фактического исполнения Газпромом решения Стокгольмского арбитража.

Между тем, Газпром накануне подал апелляцию на решение Стокгольма по транзитному контракту с Нафтогазом.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

20 апреля Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной.