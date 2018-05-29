СБУ завела уголовное дело из-за трансляции парада

По факту трансляции украинским изданием «Корреспондент.net» военного парада ко Дню Победы в самопровозглашенной ДНР СБУ завела уголовное дело, сообщила зампредседателя фракции «Народный фронт» в Верховной раде Виктория Сюмар.

«СБУ таки будет расследовать трансляцию парада из оккупированного Донецка», – написала Сюмар в Facebook.

Как сообщается в опубликованном парламентарием ответе СБУ, спецслужба изучила депутатское обращение по поводу трансляции на интернет-ресурсе видео «Парад Победы 2018 в ДНР».

«Возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов с помощью средств массовой информации», – говорится в документе.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов попросил СБУ внести с санкционный список украинские электронные СМИ, которые транслировали парад в ДНР ко Дню Победы. Отмечалось, что в числе указанных СМИ был и «Корреспондент.net».

До этого сообщалось, что МИА «Россия сегодня» и агентство РИА «Новости Украина» попали в обновленный санкционный список Киева. Это произошло после того, как на Украине по обвинению в госизмене был арестован редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. Во вторник, 29 мая, провайдеры на Украине начали блокировку доступа к ресурсам РИА «Новости» и его украинского подразделения.