Эксперт: Смысл законопроекта о языке – дать ученикам и их родителям право на выбор

Ситуация с обучением родному языку в некоторых регионах России не очень понятна. Для ее разрешения и принимаются соответствующие меры, но не для запрещения, а для урегулирования изучения родного языка в разных статусах, рассказала газете ВЗГЛЯД директор Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. Герцена Елизавета Хамраева.

Директор Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. Герцена, доктор педагогических наук Елизавета Хамраева, комментируя законопроект, предполагающий изучение государственных языков субъектов на добровольной основе, отметила: «Если говорить о Татарстане, то это был один из немногих регионов, который в 1990-е годы оформил на своей территории татарский язык как государственный».

В итоге, по ее словам, получилось, что государственный язык Российской Федерации – русский – стал равным государственному языку Республики Татарстан – татарскому, так как законодательством республики закреплена паритетная основа их изучения. «Появился также закономерный вопрос, татарский – родной или государственный?» – добавила Хамраева.

«Все это вызвало сильные волнения. Ситуация и сейчас не очень понятна. Для ее разрешения и предпринимаются соответствующие меры. Не для запрещения, а для урегулирования изучения родного языка в разных статусах», – подчеркнула собеседница.

«В непростой ситуации оказались и учителя, так как формы изучения родных языков не определены. В этом и есть смысл законопроекта: ученикам и их родителям дать право на выбор языка для изучения из числа языков народов России, а для учителей – обеспечить возможность знать и уметь преподавать этот язык в любом уголке России», – объяснила Хамраева.

«В России школы с обучением на родном языке с первого по девятый (одиннадцатый) класс есть только в трех регионах: республиках Татарстан, Башкортостан и Саха (Якутия). Это только десять процентов от общего количества школ. В других же республиках своя организация обучения, там есть период обучения на родном языке и период перехода на русский язык», – рассказала эксперт.

«В таких школах ребенку, который, например, живет в улусе, преподают русский язык как учебный предмет. Законопроект коснулся не этих школ. Регулирование относится к школам с обучением на русском языке, где был введен предмет «родной язык», – объяснила он. «Теперь там следующая ситуация. Родители массово пишут заявления об изучении их ребенком русского языка как родного. Это вызвано опасениями, что, по их мнению, ребенок, будет хуже подготовлен к ЕГЭ», – добавила собеседница.

Как отметила Хамраева, в том, что родители выбрали для своих детей русский язык как родной, нет никакой проблемы, кроме одной: при обучении билингва любой следующий язык можно выучить ровно в том объеме, в каком знаешь первый. «Если у детей первый язык чувашский, то сколько бы родители ни писали, что для ребенка родной язык русский, чувашский все равно останется родным, законы лингвистики никто не отменял. Поэтому нужно сохранять баланс в обучении языкам. Если в учебном расписании родители выбирают лишний час русского языка, то добровольно отказываются от того же часа родного языка», – резюмировала эксперт.

Напомним, в апреле группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, согласно которому преподавание национальных языков республик России должно осуществляться по желанию школьников и их родителей, но «не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российский Федерации».

То есть предусматривается перенос изучения родных языков в вариативную часть учебного процесса. Но это не означает, что предмет переносится в разряд факультатива или внеурочной работы. Напротив, как только родители выберут «родной язык», уроки по этому языку войдут в обязательную часть учебного плана их ребенка.