Эксперт: Смысл законопроекта о языке – дать ученикам и их родителям право на выбор

29 мая, вторник | Последнее обновление — 17:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Китай вытеснил российское оружие с крупного рынка
Разделы
Почему бензин в России всегда только дорожает
Почему «нравственный метроном» ополчился на гей-кандидата
Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»
Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счётная Палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урзулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счётная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...
«Гуру из Сбербанка» выходит за границы привычного
Сергей Худиев, публицист, богослов
На Петербургском международном экономическом форуме прошло несколько выступлений известного индийского гуру, который уже выступал перед менеджерами Сбербанка и пользуется большой популярностью в деловых кругах. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Я потерял свое богатство и стал жить лучше
Владимир Яковлев, журналист, издатель, медиаменеджер, основатель газеты «Коммерсант»
Главную тайну богатства я узнал не тогда, когда разбогател. А тогда, когда разорился. Разорился не в смысле «ах, я разорен», а реально – так, что к маме деньги ходил занимать. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
Путин открыл Крымский мост
Обсуждение: 17 комментариев
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
|
© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook