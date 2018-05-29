«Яндекс» представил «умную» колонку

Компания «Яндекс» в рамках конференции Yet another Conference 2018 представила первое собственное мультимедийное устройство со встроенным голосовым помощником «Алиса» – «Яндекс.Станция».

Устройство с голосовым управлением может, в том числе, воспроизводить музыку, – к нему подключен музыкальный сервис «Яндекс.Музыка». Колонку можно подключить к телевизору и с ее помощью управлять просмотром видео. К «Яндекс.Станции» уже подключены крупнейшие российские онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Amediateka и ivi.ru.

Продажи «Яндекс.Станции» начнутся летом, устройство будет стоить 9990 рублей, передает «Интерфакс».

Также компания запустила платформу «Диалоги» для создания чат-ботов на базе голосового помощника «Алиса».

«Сегодня мы открываем платформу «Яндекс.Диалоги», через нее вы сможете общаться с огромной аудиторией на мобильных и на десктопах в «Яндекс.Поиске», «Яндекс.Браузере» и «Яндекс.Навигаторе». А в будущем – с домашними устройствами», – рассказал директор по искусственному интеллекту «Яндекса».

Через платформу «Яндекс.Диалоги» можно создать собственного бота, а также задействовать оператора колл-центра. Таким образом, у компаний, использующих эту платформу, появится доступ ко всей аудитории сервиса «Алиса».