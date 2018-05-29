Казахстан решил купить четыре российских Ми-35

Россия и Казахстан подписали новый контракт на поставку четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35, заявил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Новый контракт на четыре вертолета Ми-35 был подписан. В этом году», – передает ТАСС слова Дрожжова не уточнившего сроки поставки Казахстану новых машин.

В июне 2016 года заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» по развитию бизнеса Александр Щербинин сообщил, что первые поставки российских боевых вертолетов Ми-35М в Казахстан намечены на конец этого года.

Напомним, 24 мая 2018 года Казахстан решил закупить у России дополнительную партию Су-30СМ.