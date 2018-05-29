Ушаков заявил, что «дело Скрипалей» на ПМЭФ не обсуждалось

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон не обсуждали «дело Скрипалей» на переговорах в Петербурге, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Нет, насколько я знаю, нет», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.

Отец и дочь Сергей и Юлия Скрипали подверглись в Солсбери 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания. Британия обвинила Россию в причастности к отравлению, но доказательств не представила. Россия обвинения отвергает. Ранее многие британские пользователи соцсетей резко осудили слова Джонсона о том, что президент Владимир Путин якобы лично «принял решение» об отравлении Скрипаля.

На прошлой неделе в Константиновском дворце под Петербургом прошла встреча Путина и Макрона.