Модернизированный самолет-разведчик Ил-20М передан Минобороны для госиспытаний

Прошедший глубокую модернизацию самолет-разведчик Ил-20М передали для государственных испытаний представителям Минобороны, сообщил источник в авиационной отрасли.

«На данный момент опытно-конструкторские работы (ОКР) «Рецензент» по модернизации разведывательного самолета Ил-20 в облик Ил-20М завершены. Модернизированный Ил-20М передан военным на государственные совместные испытания», – сообщил источник «Интерфакса».

Напомним, Ил-20М - самолет радиотехнической разведки, создан в конце 1960-х годов на базе пассажирского самолета Ил-18.

Оборудование самолета позволяет вести перспективную радиолокационную съемку местности, определять месторасположение плотин, мостов, дорожных развязок, выполнять фотосъемку местности, осуществлять перехват открытых радиопереговоров.