Россиянку номинировали на «осведомительскую» премию Европарламента

Гражданка России Мария Ефимова, которую называют информатором убитой мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, номинирована на премию «Осведомители и защитники права на информацию», премию учредила фракция Европарламента «Европейские объединенные левые».

Также в шорт-лист номинантов включены основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Георги Лазаревски и Звонко Костовски, погибший словацкий журналист Ян Куциак, экс-сотрудник компании PwC Рафаэль Алэ, передает РИА «Новости».

Костовски рассказали о том, что правительство экс-премьера Македонии Николы Груевского прослушивало политических противников. Куциак расследовал связи политиков с преступниками. Алэ оказался под следствием в связи с утечкой документов о налоговых схемах транснациональных корпораций в Люксембурге.

Премия нынешнего года названа в честь Дафны Каруаны Галиции. Победителя объявят во вторник.

Премия «призвана поддержать и распространить сведения об их работе в целях защиты и поощрения свободы печати и права на информацию»