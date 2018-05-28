Россия резко увеличила ввоз пальмового масла

В первом квартале 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В январе-марте Россия ввезла 267 тыс. тонн пальмового масла, сообщается на сайте Росстата. При этом в марте в страну ввезли 96,8 тыс. тонн такой продукции.

Вместе с тем, в начале 2017 года Россия импортировала на 15,9% меньше пальмового масла, чем в 2016 году.

Глава российского Минсельхоза Александр Ткачев в декабре 2017 года заявлял, что вопрос о маркировке молочных продуктов с содержанием пальмового масла в России может быть решен к середине 2018 года.

В 2016 году в России собирались вводить акцизы на пальмовое масло, однако от этой идеи отказались. В частности, ФАС России предупредила о негативных последствиях от введения акциза на пальмовое масло – возможный рост цен, сокращение объемов производства и закрытие ряда предприятий.