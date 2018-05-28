Следователь заподозрил Магомедова во вранье

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, подозреваемый в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате, передает следствию ложную информацию, говорится в ходатайстве следователя, оглашенном в Тверском суде Москвы.

«Меры к загораживанию вреда обвиняемые не предпринимают, с целью уйти от ответственности сообщают следствию ложные версии инкриминируемых событий», – передает РИА «Новости» содержание ходатайства, оглашенный судьей Алексеем Криворучко.

Следователь на заседании суда также заявил, что сотрудники группы «Сумма» уезжают из России после допроса Зиявудина Магомедова, они скрываются за границей.

В понедельник суд арестовал счета группы «Сумма» в рамках уголовного дела в отношении ее совладельца Зиявудина Магомедова, передает ТАСС.

Срок расследования уголовного дела в отношении Магомедова и его брата Магомеда продлен до 5 августа 2018 года. До этой же даты следствие просит продлить обвиняемым и срок ареста.

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов не признал вину ни по одному из шести предъявленных эпизодов мошенничества, растраты и организации преступного сообщества. «Обвинение не выдерживает никакой критики. Нашей вины здесь нет», – обратился Магомедов к судье.

Он добавил, что гордится причастностью к группе «Сумма», которая занималась не только бизнес-проектами, но и социальными и образовательными.

В конце марта суд санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Совладельцы «Суммы» подозревались в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.