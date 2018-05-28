Столтенберг предложил России признать вину за крушение Boeing в Донбассе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что согласен с оценками международной следственной группы по крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, которая сделала вывод, что к удару по самолету причастна Россия.

«Я согласен с оценками правительства Нидерландов в отношении малайзийского Боинга: Россия должна признать ответственность», – приводит его слова ТАСС.

Столтенберг при этом подчеркнул необходимость избегать инцидентов между альянсом и Россией, даже если НАТО не верит в улучшение взаимоотношений в недалеком будущем.

«Как минимум, нам необходимо приспосабливаться к этим трудным отношениям», – заявил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, в июле на саммите НАТО рассмотрят «инициативу о готовности с целью наращивания возможностей альянса в укреплении его войск и сдерживания любой угрозы».

На прошлой неделе расследующая обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.