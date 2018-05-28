США выяснят «военно-политические намерения России» в отношении НАТО

Поправка к закону о бюджете Пентагона на 2019 год содержит поручение Нацразведке США выяснить «намерения России» в отношении стран-членов НАТО.

Поправку внес членом палаты представителей США Раджа Кришнамурти. Из документа следует, что директору Нацразведки поручено «не позднее чем через 90 дней с даты принятия данного закона» представить доклад с оценкой «военно-политических намерений России», передает RT.

Кроме того, ведомству следует оценить реакцию российской стороны на Европейскую инициативу сдерживания. При этом конгрессмен предложил подготовить оценку областей для возможного диалога с Россией.

В середине мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо улучшить отношения с Россией.