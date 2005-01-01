Генсек НАТО захотел улучшения отношений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо улучшить отношения с Россией.

Он подчеркнул, что необходимо улучшить отношения с Россией, «и даже добиваться снижения риска инцидентов, которые, учитывая существующую напряженность, могут привести к возникновению опасных ситуаций», передает ТАСС.

«Россия остается нашим соседом, и мы хотим, чтобы в отношениях с ней не возникла ни новая холодная война, ни новая гонка вооружений», – заявил Столтенберг.

«Мы продолжаем поиск путей диалога с Россией, поскольку считаем, что такой диалог возможен. Сам я в возможности этого наглядно убедился в бытность премьер-министром Норвегии», – сказал генсек НАТО в интервью Le Figaro.

Напомним, в минувшую субботу экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал НАТО говорить с Россией языком силы.