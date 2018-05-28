Российское рыболовное судно столкнулось в Японском море с моторной лодкой

Российское рыболовное судно Sanshiro Maru из-за плохой видимости столкнулось в Японском море с моторной пластиковой лодкой, сообщили в морском спасательно-координационном центре «Владивосток».

В центре уточнили, что инцидент произошел в воскресенье в Японском море, в четырех милях от поселка Великая Кема. В результате столкновения лодка затонула, передает РИА «Новости».

Российским рыболовным судном были спасены два человека, третий человек с лодки был поднят из воды мертвым.

По информации спасательно-координационного центра, в 17.10 (10.10 мск) судно Sanshiro Maru прибыло на рейд морского терминала Пластун.

Напомним, в конце января в Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток». Через несколько дней из-за отсутствия надежды найти моряков живыми спасательная группировка прекратила активную фазу поисков. СК выдвинул три возможные версии причины трагедии.