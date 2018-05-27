В Госдуме оценили заявление Украины о разработке Россией «биологического оружия»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление председателя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирины Фриз о том, что Россия якобы активизировала разработку химического и биологического оружия массового поражения.

Шерин в комментарии RT отметил, что если украинские политические деятели позволяют себе подобные провокации, то ситуация в Киеве «уже совсем запущенная». «Люди вообще не боятся, что могут понести ответственность за свои слова», – заметил он.

«На самом деле украинские политики просто заработают себе очки таким образом, становясь на родине популярными и «смелыми», – сказал он.

Шерин считает, что России следует задуматься о возбуждении уголовных дел за клевету на международном уровне. «Если есть заявление, то человек должен либо предоставить неоспоримые доказательства, либо опровергнуть его и извиниться», – подчеркнул он.

Ранее Фриз заявила, что Россия якобы активизировала исследования по разработке «химического и биологического оружия массового поражения». По ее словам, три последних года Россия «ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок – Эболы и Марбург».