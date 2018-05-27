Анонсирован визит Додона в Вашингтон

Президент Молдавии Игорь Додон 1 июля посетит Вашингтон, где собирается провести несколько встреч.

«Поеду в Вашингтон 1 июля, будут рабочие встречи», – сказал он, добавив, что повестка еще формируется, передает ТАСС.

Додон добавил, что рабочий визит состоится в рамках подготовки Всемирного конгресса семей. Конгресс состоится в сентябре 2018 года в Кишиневе.

Президент Молдавии отметил, что состоится и встреча с «кем-то из официальных лиц».