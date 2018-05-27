«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд

Испанский футбольный клуб «Реал» в субботу третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, одержав победу в финальном матче турнира над английским «Ливерпулем» со счетом 3:1.

У испанцев забитыми мячами отметились Карим Бензема и Гарет Бэйл, который оформил дубль в ворота англичан, у проигравших отличился лишь Садио Мане, передает ТАСС.

Открыл счет в игре Карим Бензема, сумев забить мяч сразу после выброса вратарем англичан. Через 4 минуты «Ливерпуль» сравнял счет, реализовав угловой. Второй гол принес испанцам Гарет Бэйл, забив левой ногой через голову, после чего практически с центра поля Бэйл заколотил в ворота англичан третий мяч.

Всего мадридский «Реал» принимал участие в финале Лиги чемпионов 16 раз, 13 из которых выигрывал турнир. А португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду по итогам субботней игры стал пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» в последний раз смог выиграть турнир в 2005 году, оказавшись сильнее «Милана» по итогам серии пенальти.