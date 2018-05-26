Абэ анонсировал визит японской бизнес-миссии на Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным анонсировал визит японской бизнес-миссии на южные Курильские острова.

Он уточнил, что третья по счету поездка японской бизнес-миссии на южные Курильские острова состоится в июле или августе этого года и будет состоять из потенциальных участников проектов совместной экономической деятельности, передает ТАСС.

Абы также сообщил, что стороны «договорились ускорить процесс реализации совместных проектов по пяти направлениям – аквакультура, тепличное выращивание овощей, туристические поездки, ветроэнергетика и утилизация мусора».

По словам Абэ, в ходе встречи с Путиным стороны также подтвердили «готовность организовать в июле этого года поездку бывших жителей островов на самолете для посещения могил предков». Касаясь темы совместной экономической деятельности на островах южной части Курильской гряды, Абэ выразил надежду на активизацию дискуссии по поводу организации на этих территориях особого режима.

Ранее в субботу Путин и Абэ провели переговоры в Кремле, после чего вышли на связь с экипажем МКС. До этого они приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме и встретились с представителями деловых кругов. Переговоры завершились подписанием 11 документов о сотрудничестве стран в разных сферах.

Также лидеры стран договорились сотрудничать в области цифровой экономики и открыли перекрестный год России и Японии.