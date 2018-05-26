Трамп обвинил Обаму в неумении заключать хорошие сделки

Глава американской администрации Дональд Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в том, что он, как и все демократы в Конгрессе США, неспособны заставить другие страны заключить выгодные для Вашингтона торговые сделки.

По словам Трампа, его предшественник на посту президента США Барак Обама и демократы в Конгрессе США «позволили ZTE процветать» без надлежащих проверок.

«Они заключали только плохие сделки (Иран), и их так называемые торговые сделки – это посмешище для всего мира!» – написал Трамп в своем Twitter.

Глава Белого дома подверг резкой критике демократов, которые выступили против достижения договоренностей с китайской корпорацией, обвинив своих оппонентов в том, что они могут только «жаловаться и создавать препятствия».

В то же время Трамп похвастался тем, что заставил китайскую телекоммуникационную корпорацию ZTE согласиться на выплату 1,3 млрд долларов штрафа, предоставление «гарантий высокого уровня безопасности», внесение изменений в состав правления, закупку американских компонентов для своих устройств.

Напомним, во вторник стало известно, что США и Китай договорились об ослаблении санкций против ZTE. При этом США посоветовали не ждать снятия санкций с китайской ZTE.