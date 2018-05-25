Путин оценил настрой в отношениях Москвы и Токио

Настрой в отношениях России и Японии позволяет надеяться на многократный рост инвестиций и товарооборота, Москва обеспечит все условия для этого, заявил российский президент Владимир Путин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Бизнес-диалог. Россия-Япония».

«Тот настрой, который сейчас присутствует в российско-японских отношениях, дает мне все основания выразить надежду, что и объем инвестиций, а он достаточно скромный – по 2 млрд долларов всего японских в российскую экономику, и объем товарооборота – он тоже скромный, под 18 млрд долларов за прошлый год – все это может быть многократно увеличено», – цитрует Путина РИА «Новости».

Также глава российского государства отметил, что заинтересованность в развитии отношений со стороны японских коллег также есть.

«Хочу заверить в том, что со своей стороны будем делать все, чтобы обеспечить благоприятные условия и для инвестиций и для текущей деятельности», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия хочет, чтобы отношения с Японией носили глобальный характер.

В свою очередь как заявил премьер Японии Синцзо Абэ, Токио рассматривает возможность участия в финансировании проекта «Ямал СПГ».

Накануне сообщалось, что на переговорах с российским президентом японский премьер Синдзо Абэ хочет добиться конкретного прогресса по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.