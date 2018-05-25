Вайнштейна отпустили под огромный залог

Продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в изнасиловании и домогательствах, отпущен под залог в 1 млн долларов. Он будет носить электронный монитор.

О внесении залога и освобождении продюсера Харви Вайнштейна сообщает Associated Press.

Ранее ТАСС написало, что ему предъявлены обвинения в изнасиловании и совершении других преступлений на сексуальной почве. Американский продюсер добровольно сдался в руки правоохранительных органов Нью-Йорка.

«Сегодня Харви Вайнштейн был арестован в первом участке управления полиции Нью-Йорка, ему были предъявлены обвинения в изнасиловании, криминальных действиях сексуального характера, сексуальном насилии и сексуальных домогательствах в связи с отдельными инцидентами, касающимися двух женщин», – отмечается в сообщении полиции мегаполиса.

В пятницу скандально известный кинопродюсер Харви Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке.

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.

Из-за скандала 66-летнего продюсера исключили из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию «Оскар», и Гильдии продюсеров Америки.