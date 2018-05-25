Латвийский мэр сравнил арест Линдермана со сталинскими временами

Мэр Вентспилса Айварс Лембергс заявил, что арест в Латвии правозащитников Владимира Линдермана и Александра Гапоненко, выступающих в защиту русских школ, напомнил ему времена СССР, когда за лишнее слово человека могли «сослать в лагеря».

«Единственное, чего могут добиться власти – так это того, что эти активисты станут героями в глазах какой-то части общества, для которой они стали «мучениками». Но здесь нужны доказательства вины, иначе все это напоминает прошлый режим, когда «распустишь язык» и тебя в лагеря сошлют», – сказал Лембергс, передает РИА «Новости».

Ранее Рижский окружной суд изменил меру пресечения арестованному Линдерману на не связанную с лишением свободы.

10 мая суд арестовал защитника русских школ Латвии Владимира Линдермана. Его схватили неизвестные в масках 8 мая в Риге, его увезли в неизвестном направлении. Выяснилось, что правозащитник был задержан сотрудниками спецназа.

В апреле латвийский суд арестовал другого активиста движения в защиту русских школ Гапоненко, его обвиняют в ведении деятельности, направленной против независимости страны, ее государственного строя.